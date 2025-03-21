В США заявили о живущей в параллельной вселенной Европе

Президент США Дональд Трамп дал импульс к вновь установившемся переговорам России и Украины, что привело к конструктивному диалогу американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, считают аналитики американского журнала The National Interest Мэттью Блэкберн и Патриция Маринс.
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