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Живая Кубань

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В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Кавказском районе

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Кавказском районе

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Кавказском районеРегиональный Роспотребнадзор продолжает мониторить состояние атмосферного воздуха в Кавказском районе в связи с возгоранием на местной нефтебазе.

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