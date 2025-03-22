В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Кавказском районе

В Роспотребнадзоре рассказали о качестве воздуха в Кавказском районеРегиональный Роспотребнадзор продолжает мониторить состояние атмосферного воздуха в Кавказском районе в связи с возгоранием на местной нефтебазе.
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