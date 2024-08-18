Россия пробивает себе путь к важнейшим научным открытиям

Юрий Ильинов

Проблема для всего мира: в Китае производится слишком много стали Когда дело доходит до обсуждения выплавки стали, то можно с уверенностью говорить, что Китай - истинный король, производящий более 1 миллиарда тонн в год, значительно больше половины всего мирового производства. Но сейчас его положение ухудшается, что ввергает всю глобальную сферу в глубокий кризис. Об этом предупреждает Bloomberg. Так же, как Китай потряс мировую промышленность во время своего восхождения к статусу суперпроизводителя металла, спад с пикового уровня производства стали может оказаться не менее бурным и опасным для макроэкономики. Проще говоря, спад в строительстве внутри страны означает, что металла на рынке стало появляться слишком много, а спроса на него очень мало. Для остального мира существует опасение, что это станет скорее свалкой для излишков продукции, что приведет к снижению цен, закрытию заводов и увольнению рабочих. Как признался в интервью агентству один китайский трейдер металлом, продажи настолько плохи, что он «не видит свет в конце тоннеля». А на другом конце планеты тысячи рабочих на сталелитейном заводе теряют свои места, потому что Китай старается компенсировать снижение внутреннего спроса продажей своей продукции за рубеж по самым низким ценам. Все это усугубит экономические проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир, особенно в Европе, где Германия в этом году испытывает самые серьезные проблемы со всеми отраслями промышленности. Некогда усилия Китая по выплавке стали поддерживали мировую индустриализацию на протяжении трех десятилетий. Только один завод China Baowu Steel Group Corp. штампует 130 миллионов тонн стали каждый год. Это больше, чем США, Германия и Франция вместе взятые. Пекин не может решить проблему перепроизводства стали (впрочем, как и другой продукции) даже под эгидой проведения декарбонизации и снижения выбросов. Его неудачные усилия эхом разносятся по всему миру, заставляя сотни тысяч людей страдать и скатываться в нищету.