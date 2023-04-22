Никто не вызывает большего восхищения, чем наши спортсменки

﻿﻿Никто не вызывает большего восхищения, чем наши спортсмены. С юных лет, с большим чувством воли и стремлением к победе, настоящие юные красавицы, которые в 16-17 лет не видят обычной подростковой жизни, живут спортом - таковы их жизненные условия.