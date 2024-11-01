Белая леди и сияющий мальчик: как выглядят самые страшные здания мира

Рассказываем, что представляют собой замки и дома, в которых, согласно легендам, живут призраки и вампиры В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин — старинный британский праздник, именуемый также «Канун Дня всех святых».
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