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Белая леди и сияющий мальчик: как выглядят самые страшные здания мира

Белая леди и сияющий мальчик: как выглядят самые страшные здания мира

Рассказываем, что представляют собой замки и дома, в которых, согласно легендам, живут призраки и вампиры В ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин — старинный британский праздник, именуемый также «Канун Дня всех святых».

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