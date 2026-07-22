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Регионы России

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Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по ядерной инфраструктуре

Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по ядерной инфраструктуре

Договор рассчитан на 30 лет и оценивается в десятки миллиардов долларов. В рамках соглашения американские компании смогут участвовать в строительстве предприятий по обогащению урана при условии согласия обеих сторон.

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