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Седрик Себаллос: «Карри не смог бы творить такое в мое время. Пуляешь с 15 метров? Да тебе свои же в раздевалке наваляли бы. И все из-за денег»

Экс-игрок НБА Седрик Себаллос отметил различия в его эпохе и современной. «Разница еще и в отношении к самой игре.

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