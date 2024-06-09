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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Не спин-офф, а полноценная часть, в 100 раз больше деталей окружения: подробнос...

Не спин-офф, а полноценная часть, в 100 раз больше деталей окружения: подробнос...

Не спин-офф, а полноценная часть, в 100 раз больше деталей окружения: подробности Gears of War: E-DayGears of War: E-Day была представлена в неожиданном анонсе во время Xbox Games Showcase сегодня, вместе с взрывным трейлером, который переносит нас обратно в День вторжения.

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