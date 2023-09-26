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Мария Агапова назвала дату следующего боя

Первая казахстанская представительница UFC Мария Агапова (10-4) рассказала о своих планах на следующий выход в клетку под эгидой сильнейшего мирового промоушена смешанных единоборств: «Надеюсь выступить в ноябре или декабре» Напомним, что ранее у Агаповой из-за непредвиденных проблем сорвался бой против американки Монтаны де ла Росы (12-8-1), который должен был пройти 7 октября в Лас-Вегасе.

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