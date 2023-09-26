Мария Агапова назвала дату следующего боя

Первая казахстанская представительница UFC Мария Агапова (10-4) рассказала о своих планах на следующий выход в клетку под эгидой сильнейшего мирового промоушена смешанных единоборств: «Надеюсь выступить в ноябре или декабре» Напомним, что ранее у Агаповой из-за непредвиденных проблем сорвался бой против американки Монтаны де ла Росы (12-8-1), который должен был пройти 7 октября в Лас-Вегасе.
Популярные статьи
- Ивич о России: «Никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто. Это часть культуры. Удивлен ситуацией с пробками на дорогах, так много машин – сумасшествие!»
- Евгений Ловчев: «Все идет к тому, что у Захаряна в Испании будет сценарий, как у Миранчука в Италии»
- Защитник «Оренбурга» Гойкович о Москве: «Лучший город России, где я был. Самая чистая столица в мире!»
Свежие комментарии