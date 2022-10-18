В США назвали новый регион для «противостояния» с Россией

Сенатор Соединенных Штатов Америки Ангус Кинг в разговоре с CNN сделал заявление о том, что глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и делает регион гипотетическим центром конфликта, в том числе с Российской Федерацией.
Сенатор Соединенных Штатов Америки Ангус Кинг в разговоре с CNN сделал заявление о том, что глобальное потепление не только открывает новые маршруты в Арктике, но и делает регион гипотетическим центром конфликта, в том числе с Российской Федерацией.
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