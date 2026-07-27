«РОСТКИ-2026»: экономика дронов, цифровая медицина и турнир по ремонту техники

Какие темы станут ключевыми на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», какой опыт Китая интересен сегодня нашей стране и сколько компаний из Поднебесной уже приглашены, рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
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