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«РОСТКИ-2026»: экономика дронов, цифровая медицина и турнир по ремонту техники

«РОСТКИ-2026»: экономика дронов, цифровая медицина и турнир по ремонту техники

Какие темы станут ключевыми на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», какой опыт Китая интересен сегодня нашей стране и сколько компаний из Поднебесной уже приглашены, рассказали сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

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