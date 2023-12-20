Ожидаемый финт демократов: суд Колорадо закрыл Дональду Трампу дорогу в Белый дом

Верховный суд американского штата Колорадо постановил исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США в 2024 году из-за его роли в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники проникли в здание Конгресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии