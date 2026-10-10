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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Массимилиано Аллегри: «Серия А превзошла АПЛ по чистому игровому времени. Шесть дополнительных минут – это много, по ходу сезона получится 6-7 лишних матчей. Темп стал другим»

Главный тренер « Наполи » Массимилиано Аллегри прокомментировал увеличение чистого игрового времени в Серии А после назначения арбитра Даниэле Орсато на пост руководителя Национальной судейской комиссии.

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