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Центробанк вводит новые требования для операторов электронных кошельков

Центробанк вводит новые требования для операторов электронных кошельков

ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова Центральный банк вводит новые требования для операторов электронных кошельков – за год рынок таких услуг вырос до 13 триллионов рублей.

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