Кинорежиссер Александр Анисимов ушел из жизни

Министерство культуры Беларуси сообщило о кончине известного кинорежиссера Александра Анисимова. В ведомстве подчеркнули, что Анисимов оставил заметный след в белорусском кинематографе, став выдающимся мастером как игрового, так и документального кино.
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