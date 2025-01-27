Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Бурляеву следует по рангу современной культурой заняться, изменений с его назначением не видно совсем. А этим расслед...Николай Бурляев п...
  • Людмила Абрамова
    пенсию за зря не дают! при чем здесь СК не понятно, на свои средства детективы и все получится!...если честно удивил ...Николай Бурляев п...
  • Валерий Протасов
    А на вкус нельзя?В Русском музее м...

Кинорежиссер Александр Анисимов ушел из жизни

Кинорежиссер Александр Анисимов ушел из жизни

Министерство культуры Беларуси сообщило о кончине известного кинорежиссера Александра Анисимова. В ведомстве подчеркнули, что Анисимов оставил заметный след в белорусском кинематографе, став выдающимся мастером как игрового, так и документального кино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх