Чехия не намерена выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Киева. Такое заявление сделал чешский премьер Андрей Бабиш до старта заседания Евросовета.
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