Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП с фурой в Самарской области

Центр по делам гражданской обороны Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении микроавтобуса с фурой в Самарской области, сообщила пресс-служба Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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