БМП-3 получили штатную защиту от дронов

Боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно оснащать системами подавления дронов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") на прошедшем Международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте.
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