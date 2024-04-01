В Ялте при ремонте дворов украли 14 млн рублей

В суд направлены уголовные дела о мошенничестве при благоустройстве дворовых территорий в Ялте. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыВ рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ялте был заключен контракт между департаментом ЖКХ и предприятием, на ремонт дворовых территорий, на сумму более 157 млн рублей.