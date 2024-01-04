2024 и 2025 перекрестные годы культуры для России и Китая

Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России и Китая в 2024 и 2025. Правительству поручено утвердить состав российской части оргкомитета, а также оказать все необходимое содействие в его работе.
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