В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан в Республике Бурятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия расследуется уголовное дело по факту нарушения прав граждан, проживавших в аварийном доме в селе Татаурово Прибайкальского района (ст.
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