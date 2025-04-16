МО: силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских БПЛА над территорией России

Этой ночью силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. Девять беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, по два — над Липецкой областью и Крымом, один — над Московским регионом.
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