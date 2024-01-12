В NASA отложили запланированные пилотируемые миссии к Луне

Задержка на год вызвана соображениями безопасности. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило, что следующие две пилотируемые миссии «Артемида» на Луну отложены как минимум на год.
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