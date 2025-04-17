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Петербургский дневник

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Петербург показал высокие темпы контрактации госзакупок и достойный уровень конкуренции

Петербург показал высокие темпы контрактации госзакупок и достойный уровень конкуренции

Об этом рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко По итогам I квартала в Петербурге законтрактовано 363,6 млрд рублей, или 64,8%, от доведенного в этом году на закупки объема финансирования за счет средств городского бюджета.

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