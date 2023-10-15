В Благовещенске Амурской области стартовал курс по начальной военной подготовке для юнармейцев

В ходе учебно-методических сборов со школьниками будут проведены занятия по радиационной, химической и биологической защите, общевоинским уставам, топографии, физической, огневой, тактической и медицинской подготовке.
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