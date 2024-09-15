СЦКК: ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 13 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 13 боеприпасов, Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.