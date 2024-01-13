Названо самое неэффективное оружие в зоне украинского конфликта

Западные танки оказались одним из самых неэффективных видов оружия в зоне украинского конфликта: они слишком тяжелые, уязвимые, требуют серьезного обслуживания, которое практически невозможно обеспечить в ходе боевых действий.
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