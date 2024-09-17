Советник президента РФС Алексей Сорокин считает, что Российскому футбольному союзу необходимо продолжать убеждать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в несправедливости отстранения России от международных соревнований.
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