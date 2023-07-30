Габриэль Бонфим приблизился к рекорду Шавката Рахмонова по досрочным победам среди бойцов UFC

Габриэль Бонфим на турнире UFC 291 в первом раунде финишировал американца Тревина Джайлса. У Бонфима уже 15 досрочных побед в MMA – это второе место среди действующих бойцов UFC.
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