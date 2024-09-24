Людей могут начать сажать в тюрьму за оскорбление представителей власти в интернете

Людей могут начать сажать в тюрьму за оскорбление представителей власти в интернетеГлава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв разработал проект поправок к УК РФ, согласно которому за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ людей могут начать сажать в тюрьму на срок до двух лет.