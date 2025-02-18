Трамп забирает Украину себе.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Пока весь мир готовится услышать результаты переговоров делегаций России и Соединенных Штатов, журнал The National Interest уже заглянул в завтрашний день, а это, как известно, дано не только лишь всем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Заявление НАТО: авиация Балтийского флота ВМФ России заблокировала ударную группу ВМС НАТО системами РЭБ
- США потребуют в ООН запретить гиперзвуковую ядерную ракету России «Орешник». Главком РВСН РФ ответил на заявление Белого дома
- США бросили вызов - и это не Россия. Ответ на "Северный поток" прилетел, откуда не ждали
Свежие комментарии