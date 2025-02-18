Трамп забирает Украину себе.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Сергей Савчук Пока весь мир готовится услышать результаты переговоров делегаций России и Соединенных Штатов, журнал The National Interest уже заглянул в завтрашний день, а это, как известно, дано не только лишь всем.