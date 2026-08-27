Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 401 подписчик

Новые законы с 1 сентября: что изменится для россиян и мигрантов

Новые законы с 1 сентября: что изменится для россиян и мигрантов

С начала сентября в России заработает ряд новых законодательных норм. Изменения затронут миграционный контроль, продажу табачной продукции, доступность лекарств, работу государственных больниц и восстановление военных мемориалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии