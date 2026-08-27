Новые законы с 1 сентября: что изменится для россиян и мигрантов

С начала сентября в России заработает ряд новых законодательных норм. Изменения затронут миграционный контроль, продажу табачной продукции, доступность лекарств, работу государственных больниц и восстановление военных мемориалов.
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