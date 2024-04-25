Новый концепт от GAC – это не просто смело!

Монструозный, ракетоподобный концепт Era марка GAC показывала еще в ноябре 2023 года на выставке в Гуанчжоу, однако за минувшие полгода вау-эффект никуда не испарился – на стенде этого китайского бренда на 18-м Международном Пекинском автосалоне было не протолкнуться.