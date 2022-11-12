«Нет выбора»: В США рассказали о непростом решении Европы по Украине

Чем дольше Киев отказывается от переговоров с Россией, тем труднее Евросоюзу согласовывать выделение финансовой поддержки правительству Владимира Зеленского, заявил в интервью изданию Newsweek сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари.