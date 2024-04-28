Театр абсурда
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Театр абсурда

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Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

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