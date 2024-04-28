Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС за взятку от фигуранта дела об убийстве на парковке

Суд в Москве арестовал сотрудника ДПС Дмитрия Бовтунова, обвиняемого в получении взятки от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве из-за спора о парковке, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово
- СССР. Мгновения жизни: Какой, в плане РАЗВИТИЯ, был самый везучий, самый успешный и самый счастливый период СССР?
- Жалкое зрелище: таджик, предьявлявший девушкам за шорты, включил заднюю и изинился
Свежие комментарии