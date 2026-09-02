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Пункт-А

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В Астрахани вручили дипломы 16 «победоносным» финалистам

В Астрахани вручили дипломы 16 «победоносным» финалистам

Ветераны СВО изучали основы политики, экономики и и специфику работы в госорганах. В Астрахани состоялась церемония награждения финалистов региональной кадровой программы «Победоносец» - аналога президентского проекта «Время героев».

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