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Новости Брянска

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В Брянске нашли пропавшего 14-летнего подростка

В Брянске нашли пропавшего 14-летнего подростка

К поискам подростка подключились сотрудники Следственного комитета, полиции и волонтёры «ЛизаАлерт». Местонахождение мальчика установлено, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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