В архиве Пермской области хранится грустный исторический документ — письмо рабочих и служащих Березниковского химзавода в редакции газет «Звезда» и «Правда» (ссылка).
Мясо и социализм
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В архиве Пермской области хранится грустный исторический документ — письмо рабочих и служащих Березниковского химзавода в редакции газет «Звезда» и «Правда» (ссылка).
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