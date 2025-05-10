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Мясо и социализм

Мясо и социализм

В архиве Пермской области хранится грустный исторический документ — письмо рабочих и служащих Березниковского химзавода в редакции газет «Звезда» и «Правда» (ссылка).

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