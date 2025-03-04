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Правительство не поддержало возвращение штрафа за превышение средней скорости

Правительство не поддержало возвращение штрафа за превышение средней скорости

За это в России не наказывают с 2021 года Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала предложение о введении штрафов за превышение средней скорости между камерами, пишет "Ъ".

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