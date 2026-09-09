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Царьград

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КГД Армении не проверял бизнес Налбандяна после критики Пашиняна

КГД Армении не проверял бизнес Налбандяна после критики Пашиняна

Председатель Комитета государственных доходов Армении Эдуард Акопян сообщил, что после высказываний премьер-министра Никола Пашиняна ведомство не инициировало проверок в отношении компаний предпринимателя Нарека Налбандяна.

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