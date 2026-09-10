Higher Oil Prices Let Mexico Pull Back Billions in Pemex Support

Mexico’s government is slashing financial assistance for the state energy major by as much as 70% despite Pemex’s continued struggle to pay down debt and boost production.
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