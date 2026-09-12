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Удар по НПЗ — удар по ядерному равновесию. Как дроны меняют правила мировой войны

Удар по НПЗ — удар по ядерному равновесию. Как дроны меняют правила мировой войны

Удары ВСУ по нашим НПЗ, как и по топливно-энергетической инфраструктуре в целом, даже несмотря на то, что стали причиной действительно эффективных наших действий против врага, наносят куда больше ущерба, чем может показаться.

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