BYD заказала десять крупнейших в мире автовозов

Автовоз BYD / © BYD Со ссылкой на несколько источников в отраслевых цепочках поставок и публикации в LinkedIn ближневосточный морской журнал Robban Assafina сообщил, что BYD разместила заказ еще на десять судов, каждое из которых сможет перевозить до 9200 автомобилей.