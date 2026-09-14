BYD заказала десять крупнейших в мире автовозов

Автовоз BYD / © BYD Со ссылкой на несколько источников в отраслевых цепочках поставок и публикации в LinkedIn ближневосточный морской журнал Robban Assafina сообщил, что BYD разместила заказ еще на десять судов, каждое из которых сможет перевозить до 9200 автомобилей.
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