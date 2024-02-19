Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.