Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Пророчество Никиты Михалкова сбылось: Нарусову видимо все же выгонят из Совета Федерации. Сенаторша договорилась до увольнения

Интересная жизнь с Vera Star Фото: newsland.com Наверняка все в курсе, что мать известной журналистки Ксении Собчак, сенатора Людмилу Нарусову, лишили права на посещение заседаний Совета Федерации, на которых будут так или иначе присутствовать документы содержащим гостайну.

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Комментарии
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Валера Морозов
Столько лет…
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4 час.
АМ
Александр Мор
Никуда их не выгонят. Крепко они на крючке держат незаменимого.
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4 час.
ЗК
Захар Князев
Гнать этих мразей, ведь они совсем оборзели, ибо они презирают наше Отечество и наш народ!!!
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2 час.

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