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Взрыв в Воронеже предотвратили грузинские спецслужбы: В Тбилиси готовится новый майдан

Взрыв в Воронеже предотвратили грузинские спецслужбы: В Тбилиси готовится новый майдан

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press Запущенная Западом в Венесуэле после победы Мадуро на президентских выборах технология "цветных революций" невольно снова заставляет обратиться к ситуации в Грузии.

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