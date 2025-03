«У нас есть Stellar Blade дома»: постапокалиптический стелс-экшен Steel Seed от создате...

«У нас есть Stellar Blade дома»: постапокалиптический стелс-экшен Steel Seed от создателей Close to the Sun получил дату выхода и новую демоверсиюИздательство ESDigital Games («Бука») и разработчики из римской студии Storm in a Teacup (Close to the Sun) объявили дату выхода своего приключенческого стелс-экшена Steel Seed.