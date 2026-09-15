Премьер-министр Грузии пообещал пресечь русофобию в зародыше

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2» пообещал пресечь в зародыше все антироссийские настроения, которые, по его мнению, насаждает радикальная оппозиция.
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