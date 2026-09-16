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Аргументы и Факты

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Япония планирует закупить 52 тыс. беспилотников до 2031 года

Япония планирует закупить 52 тыс. беспилотников до 2031 года

Япония планирует с 2027 по 2031 год приобрести около 52 тыс. беспилотных летательных аппаратов различного назначения в рамках наращивания оборонного потенциала.

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