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Happy Days Actor Tom Bosley Starred In A Murder Mystery Series That Isn't Talked About Enough

Happy Days Actor Tom Bosley Starred In A Murder Mystery Series That Isn't Talked About Enough

Despite the acclaim Happy Days brought the actor, Tom Bosley's happiest days may have been on this short-lived crime drama from the late '80s and early '90s.

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