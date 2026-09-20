Happy Days Actor Tom Bosley Starred In A Murder Mystery Series That Isn't Talked About Enough

Despite the acclaim Happy Days brought the actor, Tom Bosley's happiest days may have been on this short-lived crime drama from the late '80s and early '90s.
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