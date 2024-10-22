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Путин посмертно наградил Гудвина: Чем закончилась история с убийством асов беспилотной разведки

Путин посмертно наградил Гудвина: Чем закончилась история с убийством асов беспилотной разведки

В последний путь проводили русского бойца – Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин. Президент России Владимир Путин наградил его посмертно.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А что с тем, кто асов БПЛА превратил в пушечное мясо и почему? Выяснили? И что с ним? Подготовить асса БПЛА-это как разведчика! Разницу между стоимостью и ценностью пехотинца и аса БПЛА понимаете? Ас БПЛА -это сотни, а может быть и тысячи спасенных жизней в будущем!
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